Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine katıldı. Bartholomeos, ayin sonrası yaptığı konuşmada yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Müslümanların bayramını kutladı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bulunan tarihi Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nde gerçekleştirilen pazar ayini yaklaşık 3 saat sürdü. Ayinde İncil'den bölümler okunurken, yurt içi ve yurt dışından gelen yaklaşık 100 Ortodoks vatandaş ayine katıldı. Ayinin ardından konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'de gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Ayinin gerçekleştirilmesine izin veren İçişleri Bakanlığı ve yerel makamlara teşekkür eden Bartholomeos, ziyaretin yurt dışından gelen misafirler için güzel hatıralar bırakacağını söyledi. Konuşmasında Kurban Bayramı mesajı da veren Bartholomeos, 'Yaklaşan Kurban Bayramınız münasebetiyle sevgili Müslüman kardeşlerimize sıhhat, afiyet ve Yüce Allah'ın bütün nimetlerini diliyorum' dedi.

Düzenlenen ayine Arnavutluk Başpiskoposu Jonh ile çok sayıda Ortodoks din adamı da katıldı.