Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda sıklıkla görülen anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman’da sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte tarlalarda kontrolsüz şekilde yapılan anız yakma uygulamalarının çevrede ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan İtfaiye Müdürü Doğan, bu tür yangınların hem doğal yaşama hem de insan hayatına zarar verdiğini ifade etti.

Ali Doğan yaptığı açıklamada, anız yakmanın toprağın yapısını bozduğunu, içinde barındırdığı mineralleri yok ettiğini ve uzun vadede verimliliği azalttığını söyledi.

Doğan, "Anız yangınlarında toprak yüzeyinde yaşayan birçok canlı yok oluyor. Börtü böceklerin, faydalı mikroorganizmaların ölmesiyle birlikte doğal denge bozuluyor. Bu durum sadece toprağı değil, bölgedeki ekolojik sistemi de olumsuz etkiliyor" dedi.

Anız yangınlarının sadece tarlalarda kalmadığını ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçradığını belirten Doğan, "Bu tür yangınlar rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki evler, bahçeler ve tarım alanları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Geçmiş yıllarda bu nedenle birçok vatandaşımız mağdur oldu" ifadelerini kullandı.

Anız yakmanın aynı zamanda kanunen yasak olduğuna dikkat çeken Doğan, "Toprağını seven, çevresini korumak isteyen hiçbir çiftçimizin bu yönteme başvurmaması gerekir. Anız yakmak hem doğaya hem insana hem de hukuka aykırıdır. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu konuda duyarlı olmaları ve çevresinde anız yakanları yetkililere bildirmeleridir. Yangın riskinin en yüksek seviyeye çıktığı yaz aylarında çiftçilerin, tarlasını sürdükten sonra kalan anızları yakmak yerine tarımsal yöntemlerle toprağa karıştırmasının, hem çevre hem de tarımsal üretim açısından daha sağlıklıdır" diye konuştu.