Nevşehir'de elektrikli bisiklet sürücüsünün park halindeki araca çarpıp yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B., elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken yol kenarında park halindeki 50 AAY 439 plakalı otomobili fark edemeyerek araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen sürücü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesi sonrası ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.