MTK Muğla Teknoloji Koleji, okyanus okuryazarlığı ve çevresel farkındalık konularında Avrupa’nın en saygın eğitim girişimlerinden biri olan ‘European Blue School-Avrupa Mavi Okul’ ağına katılarak büyük bir uluslararası başarıya imza attı. Avrupa Komisyonu himayesinde yürütülen bu prestijli program, denizlerin ve okyanusların korunmasına yönelik bilinçli nesiller yetiştiren eğitim kurumlarına veriliyor.

Başvuru, okulun 2-C sınıfı adına Sınıf Öğretmeni Aylin Bal öncülüğünde hayata geçirildi. Öğrencilerin okyanusların sağlığı, iklim değişikliği ve deniz ekosistemlerinin korunması gibi hayati konularda bilinç kazanmasını sağlayan kapsamlı bir proje ortaya kondu. Proje, uluslararası uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Avrupa standartlarına uygun bulunarak ‘Avrupa Mavi Okul’ unvanı ile ödüllendirildi.

Bu unvan, MTK Muğla Teknoloji Koleji’ni Avrupa’nın çevresel sürdürülebilirlik alanında öncü eğitim kurumları arasına taşıdı. Aynı zamanda öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini, ekolojik sorumluluklarını ve küresel vatandaşlık bilincini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

MTK Muğla Teknoloji Koleji Müdürü Şevkiye Ünlüsoy Korkut, bu uluslararası başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği tarafından onaylanan bu değerli unvan, bizler için yalnızca bir ödül değil; okulumuzun vizyonunu, çevreye ve geleceğe olan sorumluluğunu gösteren güçlü bir semboldür. Okyanusların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve bu bilinci öğrencilerimize kazandırmak, çağdaş eğitimin temel unsurlarından biridir. Okulumuz, bu başarıyla Avrupa’daki eğitim sahnesinde güçlü bir yer edinmiştir"

Bu gelişmeyle birlikte MTK Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji, Avrupa’daki diğer mavi okullar ile ortak projeler geliştirme, eğitim kaynaklarını paylaşma ve okyanus okuryazarlığını daha geniş kitlelere yayma fırsatı elde etti. Proje, Avrupa Komisyonu’nun resmî denizcilik forumunda yayımlanarak uluslararası erişime açılacak.