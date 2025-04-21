MTK Koleji, eğitim alanındaki iş birliklerine devam ediyor. Daha önce Muğla Eczacı Odası ve Muğla Veteriner Hekimler Odası ile eğitim indirimi protokolü imzalayan MTK Koleji, şimdi de yeni bir protokole imza attı.

Protokol, MTK Koleji’nin kurucu şirketi Muğla Yatırım Birliği adına MUYABİR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz ile Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Z. Doruk Alp, Muğla Barosu adına Başkan Avukat Levent Akgün ve Türkiye Kamu-Sen adına İl Başkanı Mürsel Özata arasında imzalandı. Taraflar arasında imzalanan protokol kapsamında, Diş Hekimleri Odası, Muğla Barosu ve Türkiye Kamu-Sen üyelerinin çocukları yüzde 10 eğitimin indirim hakkından yararlanacak.

MUYABİR Başkan Yardımcıları Suzan Sarısavran ve Hakan İnan da katıldığı protokol töreni sonrası MTK Koleji’nin kurucu şirketi Muğla Yatırım Birliği adına MUYABİR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, bu protokolün, MTK Koleji’nin toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi ailelere ekonomik katkı sunmayı ve daha geniş kesimlere kaliteli eğitimi ulaştırmayı hedeflediğini açıkladı.