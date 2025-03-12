Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, beraberindeki Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile birlikte öğrenci topluluklarıyla Öğrenci Sarayında iftar programında buluştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programa, Üniversitenin farklı topluluklarından birçok öğrenci katıldı.

Öğrenciler, akademik ve idari anlamda taleplerini MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile paylaştı. Rektör Kaçar, öğrencilerin taleplerini dikkatle dinleyerek, üniversite yönetimi olarak her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını belirtti. İftar programında, öğrenciler arasında kaynaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesi adına keyifli sohbetler yapıldı. Ayrıca, Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşılması ve topluluklar arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi için bu tür organizasyonun büyük bir önemi olduğu ifade edildi.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Bu tür buluşmaların, sadece bir iftar sofrası olmanın ötesinde, üniversitemizin bir aile havasında olduğunu hissettiren önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte daha nice başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.