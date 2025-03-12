Samsun’un Bafra ilçesinde, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi Salonu’nda Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından "Bir Yıldız, Bir Hilal İlelebet İstiklal" Tiyatrosu’nun 1. perdesinin gösterimi yapıldı. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısı ile okullar arasında yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. "Bir Yıldız, Bir Hilal İlelebet İstiklal" Tiyatrosu’nun 2. perdesinin gösterimi ile devam eden program, mini konser ve "İşte O Bayrak" gösterimi ile sona erdi.

Programa Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.