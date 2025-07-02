Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Inspera Bodrum Kültür Sanat arasında ulusal ve uluslararası ortak etkinlikler, söyleşiler, sergiler ve atölye çalışmaları düzenlemek, ortak proje müracaatında bulunmak, festivaller düzenlemek ve toplumsal sorumluluk projeleri geliştirmek amacıyla iş birliği yapıldı.

Protokol, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Inspera Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı Peyma Ayanoğlu arasında imzalandı. İmzalanan kültür sanat iş birliği protokolü kapsamında, sanat merkezlerinden uzakta eğitim aldıkları için öğrencilerin eğitim gördükleri sanat, tiyatro ve performans sanatları alanında Bodrum’da faaliyet gösteren ve merkezdeki sanatçıları, akademisyenleri ve eğitmenleri davet ederek sergiler, atölyeler, gösterimler yapan bir kurum olan Inspera Bodrum Kültür Sanat’la ulusal ve uluslararası ortak etkinlikler düzenlenecek.

Söyleşiler, sergiler ve atölye çalışmalarının yanı sıra, ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla ortak proje müracaatında bulunmak, realize etmek ve ortak festivaller gibi iş etkinliklerle iş birliği sağlanacak.

Düzenlenen etkinliklerde, anlaşmaya varılan sayı kadar öğrencinin ücretsiz faydalanmasını sağlamak, dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik sanatsal etkinliklerin olduğu toplumsal sorumluluk projeleri geliştirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak gibi çalışmalar da yapılacak.