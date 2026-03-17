MSKÜ BİO ve Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 'Akrom' sergisi, 16 Mart Pazartesi günü Bilim ve Sanat Evi'nde açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi (MSKÜ BİO) ve Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen 'Akrom' sergisinin açılışı, Bilim ve Sanat Evi'nde16 Mart Pazartesi günü MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Küratörlüğünü MSKÜ Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nevin Yalçın Beldan'ın üstlendiği sergide yer alan eserler, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri tarafından üretildi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da sergiyi ziyaret ederek, Küratör Dr. Öğr. Üyesi Nevin Yalçın Beldan'dan eserler hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan eserlerin sembolik dili ve estetik kurgusu üzerine kapsamlı açıklamalar yapan Dr. Öğr. Üyesi Beldan, 'Akrom' kelimesinin 'renksizlik' olduğunu anlatarak eserlerin bu temada hazırlandığını vurguladı.

Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 20 Nisan 2026 tarihine kadar Bilim ve Sanat Evi'nde ziyarete açık olacak.