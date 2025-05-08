Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda karşılaşacak olan Mersin Spor Kulübü (MSK), kalan 2 maçı da kazanarak play-off’a kalmanın planlarını yapıyor. Başantrenör Can Sevim, son 2 maçı da kazandıkları takdirde büyük ihtimalle play-off’a gireceklerini belirterek, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 14 galibiyetle topladığı 42 puanla 7. sırada bulunan MSK, 29. haftada deplasmanda oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarını tamamladı. Doğrudan play-off’a kalmanın planlarını yapan ’Carettalar’, Başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanın ardından karşılaşmanın oynanacağı İstanbul’a gitti.

Can Sevim: "Herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır"

Bahçeşehir Koleji’nin geniş rotasyonlu güçlü bir ekip olduğuna dikkat çeken Sevim, kendilerinin de sahaya kazanmak için çıkan bir takım olduklarının söyledi. Doğrudan play-off’a kalmak istediklerini belirten Sevim, "Önümüzde 2 maçımız kaldı. İkisini de kazandığımız zaman büyük ihtimalle doğrudan 6. olarak play-off’a gireceğiz. Tabii ki rakiplerimizin oynayacağı maçlar da önemli ancak. Biz 2 maçı da kazandığımız takdirde 6. olma ihtimalimiz yüksek. Bu yüzden kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz" diye konuştu.

Play-off yolunda hedeflerinin öncelikle Bahçeşehir Koleji maçını kazanmak, ardından da Mersinli basketbolseverlerin de desteğiyle Darüşşafaka müsabakasını da kazanarak 2’de 2 yapmak olduğunu vurgulayan Can Sevim, "Play-off’a doğrudan katılmamız için bir galibiyetin de yetme ihtimali var. Bu nedenle deplasmanda oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçı bizim için çok önemli. Çok geniş bir kadroları var. Bizim de hasta olan ve sakatlık yaşayan oyuncularımız var. Ama eminim ki sahada kim olursa olsun, ne kadar süre alması gerekirse gereksin, herkes pozisyonumuzun bilincinde elinden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi.

Brady Manek: "İstediğimiz sonucu almak istiyoruz"

MSK’nın geçtiğimiz haftalarda kadrosuna kattığı ABD’li oyuncu Brady Manek de takıma kısa süre içerisinde uyum sağladığını ifade ederek, "Benim için tekrar sahada olmak ve basketbol oynamak çok önemli ve değerli. Daha önce beraber oynadığım takım arkadaşlarımız da var. Arkadaşlarımla beraber çok mutluyum. Bu maçta takım halinde mücadele edip, istediğimiz sonucu almak istiyoruz" diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji ile Mersinspor yarın İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.00 karşılaşacak.