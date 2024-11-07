Adıyaman’da evinin önünde oyun oynayan küçük çocuk motosikletin çarpışması sonucu yaralandı.

Edinile bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 DC 521 plakalı motosiklet, İmamağa Mahallesi 19119 sokakta evlerinin önünde oyun oynayan Ömer Ortaç’a (4) çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere savrularak yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.