Eskişehir’de jandarma ekipleri, motosiklet üzerinde bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda; şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen motosiklette yapılan aramada muhtelif markalara ait bin 100 paket faturasız ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.