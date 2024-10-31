DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nin koordinasyonu ile Düzce’de motosiklet turuna sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın başkanlığında ildeki motosiklet tutkunlarına özel tur düzenlendi. Valik önünden başlayan tur şehrin ara sokaklarından ana caddelerine giren motosikletlileri görenler tura ilgi gösterdi. Vali Selçuk Aslan, motosiklet turunu başka zamanlarda da gerçekleştirdiklerini ve motosiklet tutkunlarının bu etkinliğe yoğun bir katılım gösterdiğini dile getirerek, “Çok sayıda sporseverin katıldığı turla, motosiklet kullanımında ekipman ve eğitimlerin önemine işaret etmek istedik. Farkındalık oluşturmak için benzer faaliyetlere devam edeceğiz” dedi.