Edirne’de motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Caddesi Abdi İpekçi Caddesi’nde Ö.A. idaresindeki 22 ADL 367 plakalı motosiklet ile E.Y. kontrolündeki 34 EKL 416 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet, otomobile saplandı. Metrelerce havada uçan motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.