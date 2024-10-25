Eskişehir’de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Skyriders Motosiklet Kulübü üyeleri, yardıma ihtiyacı olan 32 ailenin evine giderek destekte bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sokakta takip edilmesi sonucu rahatsızlık duyan kadınların ve çocukların güvenlik güçlerine iletilmesinde destek olacaklarını açıklamasıyla gündeme gelen Skyriders Motosiklet Kulübü üyeleri, bu sefer de yardıma ihtiyacı olan ailelere destek için bir araya geldi. Eskişehir’in farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 32 ailenin evine giden kulüp üyeleri, erzak, kıyafet, alışveriş kartı ve para yardımında bulundu.

İmkanları el verdiği sürece daha çok ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak yardım götürmek isteklerini belirten Skyriders Motosiklet Kulübü Başkanı Ahmet Boz, “Çevremizde araştırma yaparak ihtiyaç sahibi aileleri tespit etti. Kulübümüzdeki üyelerin ve birkaç hayırseverin desteği ile erzak, kıyafet, alışveriş kartı ve para hazırladık. Ailelerimizin evlerine eksiklerinin bir nebze de olsa karşılanması için uğraştık. Bundan sonra da elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.