Kütahya’nın Pazarlar İlçesi Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal vefat etti

Pazarlar Ziraat odası Başkanı Kamil Ünal, tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesinde gece saatlerinde vefat etti.Pazarlar Ziraat Odası Başkanı Kamil Ünal’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pazarlar İlçesi Üniversite Camisinde kılınacak ve Pazarlar Şehir Mezarlığına defin edilecektir.

Pazarlar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden emekli olan Kamil Ünal, Ziraat Odasının Pazarlar’da kurulması için büyük çaba sarf etti. Uzun yıllar Ziraat Odası Başkanlığı yapan Ünal, aynı zamanda Kızılay’ın Gönüllü İlçe Başkanlığı yapıyordu.