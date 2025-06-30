MoneyPay’in kullanıma sunduğu yeni nesil Money Yemek Kartı, çalışanlara gıda harcamalarında özgürce harcama yapma imkânı verirken, kurumlara dijital ve esnek bir yan hak çözümü sunuyor.

Dijital ödeme çözümlerinden MoneyPay, kurumlar ve çalışanlar için hayata geçirdiği Money Yemek Kartı ile yan haklar alanında yeni bir deneyim sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre yemek kartı, fiziksel karta ihtiyaç duymadan QR kod ile ödeme, bakiye takibi ve dijital cüzdan entegrasyonu gibi teknolojik imkanları destekleniyor. Türkiye’nin yerli ödeme sistemi Troy altyapısıyla çalışan bu sistem, market alışverişinden online siparişe, kafelerden akşam yemeklerine kadar geniş bir kullanım ağı sunuyor. Yemek kartı, çalışanların restoranlardan marketlere kadar geniş bir alanda harcama yapmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda restoranlar ve Migros mağazalarında yapılan gıda harcamalarının ayni yardım kapsamında değerlendirilmesini sağlayan sistem, işverenlere SGK avantajlarını koruma imkânı sunarken; çalışanlara ise günlük yaşamla entegre ve esnek bir deneyim sağlıyor.

MoneyPay Yemek Kartı’nın yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmayıp, kurum içi bağlılığa da doğrudan katkı sunduğuna dikkat çeken MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, "Yan haklar, yıllar içinde önemli bir dönüşüm geçirdi. Eskiden çalışanlar için yan haklar genelde sadece yemek kartı, sağlık sigortası, yol masrafları gibi temel ihtiyaçları kapsıyordu. Ancak günümüzde durum oldukça farklı. Yan haklar, çalışanların yaşam kalitesini ve iş motivasyonlarını artıran, kişiselleştirilebilen ve esnek çözümler sunan araçlara dönüştü. Doğal olarak işverenler de bu alana yatırım yapıyor. Money Yemek Kartı ile biz, işverenin verimlilik beklentisiyle çalışanın esneklik ve özgürlük ihtiyacını tek bir platformda buluşturuyoruz. Bu sistem sadece bir ödeme çözümü sunmuyor; aynı zamanda güven, kişiselleştirilmiş tercih imkânı ve güçlü bir aidiyet hissi oluşturuyor. MoneyPay olarak teknolojiyi, dijitalleştirmekten öte, çalışanların gündelik yaşamına anlam katan bir temas noktasına dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.