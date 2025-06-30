Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kastamonu’da veteriner hekimlerle bir araya gelerek, meslek kanunuyla birlikte veteriner hekimlerin arzu edilen seviyeye getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bir dizi ziyaret için Kastamonu’ya gelen TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, ilk olarak Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Eroğlu, burada İl Müdürü Ahmet Kılıç ile görüştü. Ardından İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda hem kurumda hem de serbest çalışan veteriner hekimlerle bir araya geldi, veteriner hekimlerin istek ve taleplerini dinleyerek, sorularını yanıtladı.

"Birkaç ay öncesinde Tek Sağlık Kurulunun kurulması da ülkemiz için güzel bir gelişme oldu"

Ziyarette konuşan Eroğlu, meslek kanunuyla birlikte veteriner hekimlerin arzu edilen seviyeye getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bizler, veteriner hekimler olarak Gıda Arz Güvenliği Kurumuyla birlikte çalışıyoruz. Gıda arz güvenliğinin amacı da Türkiye’nin sürekli gıda arz talebinin karşılanması, bunun yanı sıra ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bunlar için bilimsel ve teknolojik çözümler, üçüncü aşamada da çözümler için uygulanması gereken acil politikalardır. Üç aşamalı bir amacımız vardı. 15 farklı meslek guruplarının bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bizler de bu grupta yer aldık. Gıda arz güvenliği konusunda Türkiye’de acilen uygulanması gereken 25 politika belirledik. Bunlar da gıda arz güvenliğinde kabul edildi ve bunlar Cumhurbaşkanına arz edildi. Bu belirlenen 25 acil uygulanması gereken politikalar içerisinde Türk Veteriner Hekimler Birliğine 8 tanesi aittir. Sağlıklı beslenme, çevre, Tek Sağlık gibi konular bulunuyor. Tek Sağlığın ülkemizde hayata geçirilmesi için kurul üyelerimizin yoğun çalışmaları bulunuyor. Dünyada Amerika, Çin, Avustralya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde uygulanan hastalık koruma ve kontrol merkezleri kuruluyor. Buralarda tek sağlık icra ediliyor. Pandemi döneminde bir kovid merkezi kurulması gündeme geliyor. Hasta kontrol izleme merkezini Sağlık Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına bağlıyorlar. Bunun çalışması yapıldı ve bizler, bunu da arz ettik. Bu çalışmaları tamamlayıp sunduk. Tek Sağlık, Türkiye’de bu şekilde icra edilmesi gerekiyor. Aksi taktirde sadece sözde kalıyor. Tek Sağlık konusunu gündeme getiren asıl konu ise Türkiye’de veteriner hekimlerdir. Veteriner hekimlerin bu tür konulara yaklaşımları her zaman farklı olmuştur ama dünyada Tek Sağlık kavramı ilk defa 2007 yılında Amerika Veteriner Hekimler Birliğiyle Amerika Tabipler Birliği, 2009 yılında da Türkiye’de Türkiye Tabipler Birliği ile Türkiye Veteriner Hekimler Birliğince gündeme getirildi. Biz, bu tarihten itibaren çalışmalarımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Veteriner hekimlerle olan iletişimimiz çok kuvvetli"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu ise, "Bir meslektaş olarak Ankara olsun, Kastamonu olsun taşradaki işlerimiz yoğun. Mesleki olarak üstesinden gelemeyeceğimiz şükürler olsun olumsuz bir durumda yok. Her işin içinden çıkabilecek kapasiteye, bilgi ve birikime sahip bir tecrübemiz bulunuyor. İletişimimiz çok kuvvetli, bir veteriner hekim kurumda çalışan olsun serbest çalışan olsun iletişimimiz gerçekten çok kuvvetli. İnşallah bunu da daha ileriye taşıyabiliriz. Ardından bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmayacaktır" şeklinde konuştu.

Ziyarette TVHB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Önder Alkan, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüsamettin Ekici ile Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı ve veteriner hekimler yer aldı.