Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) kurs programı düzenlendi.

Ülkemizdeki ve özellikle Eskişehir ve çevre illerdeki çocuklara faydalı olabilmek ve bu konuda sahada görev alan hekimlerin eğitimlerini ve pratik bilgilerini artırmak amacıyla Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen kursun koordinatörlüğünü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Duman, kurs başkanlığını ise ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gürkan Bozan yaptı. Kursa ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı uzmanları ve araştırma görevlileri ile Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi çocuk hekimleri katıldı.

Kurs kapsamında Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım dallarından öğretim üyelerinin katkıları ile kursiyerlere en güncel rehberlere göre bilgiler verilerek pratik uygulamaların yapılmasının ardından, uygulanan yazılı sınav sonrasında katılım belgeleri takdim edildi. Yapılan açıklamada geniş katılımla hedeflerine ulaşan verimli bir kurs gerçekleştirildiği belirtildi.