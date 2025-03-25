Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılından bu yana kentte yaşayan kadınları, kadın dernek ve toplulukları ile akademisyenleri bir araya getirdiği ’Monday Talks’ (Pazartesi Buluşmaları) projesi, dünya çapında yerel yönetimler için en prestijli ödüllerden biri olan OIDP 2025 Ödülü’nde finale kaldı.

Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılımcı yönetim anlayışına yönelik öncü projeleriyle uluslararası alanda ses getirmeye devam ettiği bildirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 2023 yılından bu yana kentte yaşayan kadınları, kadın dernek ve toplulukları ile akademisyenleri bir araya getirdiği ’Monday Talks’ projesi, dünya çapında yerel yönetimler için en prestijli ödüllerden biri olan OIDP 2025 Ödülü’nde finale kaldı. Barselona’da düzenlenen ve dünya genelinde 37 ülkeden 108 yerel ve bölgesel hükümetin 137 projeyle katıldığı yarışmada, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu ’Monday Talks’ projesi, ’Gender and Care’ (Toplumsal Cinsiyet ve Bakım) kategorisinde en iyi projeler arasında gösterildi.

Katılımcı demokrasiye yenilikçi bir model

Katılımcı Demokrasi için Yerel Yönetimler Gözlemevi (OIDP) tarafından verilen bu ödül, vatandaşların karar alma süreçlerine aktif katılımını teşvik eden yenilikçi projeleri ödüllendiriyor. ’Monday Talks’ ise yerel yönetimlerin kadınların ve dezavantajlı grupların sesini daha güçlü duyurabilmesi için nasıl etkin bir rol oynayabileceğini gözler önüne seriyor. Proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılından bu yana sürdürülen ‘Pazartesi Buluşmaları’nın uluslararası bir açılımı olarak ortaya çıktı. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve aktivistleri bir araya getiren bu buluşmaların, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal politikalar üzerine yenilikçi çözümler geliştirilmesini sağladığı ifade ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi başarısını küresel arenaya da taşıdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle kadınların toplumsal hayata daha aktif katılımını destekleyen projeleriyle Türkiye’de yerel yönetimler arasında fark oluştururken, ‘Monday Talks’ ile bu başarısını küresel arenaya da taşıdı. Projenin finale kalması, Mersin’in katılımcı yönetim ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında dünya çapında örnek gösterilen belediyelerden biri haline geldiğini kanıtlıyor. Finale kalan projeler arasında yer alan ‘Monday Talks’ projesi, Türkiye’nin yerel yönetim alanındaki başarılarını dünyaya duyurma noktasında önemli bir adım olarak görülüyor. OIDP 2025 Ödülleri’nin kazananları, yapılacak değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak.

"Katılımcı demokrasinin örneği olarak gösterilmiş"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, yarışmada finale kalmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bizim için çok mutluluk verici bir çalışma oldu. Kadınlarla yaptığımız Pazartesi Buluşmaları ile finale kalmış birkaç ülkeden biriyiz. Katılımcı demokrasinin örneği olarak gösterilmiş. Bu bizi çok mutlu etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi olarak şehirdeki kadınların, kadın derneklerinin ve topluluklarının çalışmalarımıza görüş bildirmesi, katkı vermesi ve izlemesi yaptıklarımızı ifade etmesi, eleştirmesi için ortam oluşturuyoruz. Bu da daha sağlıklı çalışmamızı ve toplumun ihtiyacı olan hizmeti vermemizi sağlıyor. Bu tip iletişimler her iki tarafa da katkıda bulunuyor" dedi.

"Kadınlar, kendilerini daha güçlü hissediyor"

Son yıllarda yaşanan Covid-19’un yanı sıra deprem, sel gibi doğal afetlerin kadınların daha izole yaşamasına neden olduğunu belirten Dokucu, bu süreçlerin ardından kadınların yeniden rahat bir şekilde sosyalleşebilmesi adına Pazartesi Buluşmalarını başlattıklarını ifade ederek, "Etkileşimin yoğun olduğu bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Ayaklarına gidiyor, onları etkinliklerle bir araya getiriyoruz. Sosyalleşme, toplumun çok büyük bir ihtiyacı. Bu nedenle sosyalleşebilecekleri ortamları sağlıyoruz. Kadınlar, arkalarında kadın arkadaşları olduğunda kendilerini daha güçlü hissediyorlar" diye konuştu.