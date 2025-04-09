Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mola Evleri ile özel çocuklara eğitim ve aktiviteler sunarak, ailelere dinlenme fırsatı sağladığı ifade edildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açtığı merkezler aracılığıyla özel bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesinin, Mola Evleri ile de ailelere, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri ortam sunduğu aktarıldı. Haftanın 5 günü uzman eğitmenler eşliğinde yaş ve gelişim durumlarına göre eğitim alan ve çeşitli aktiviteler yapan özel çocuklar, hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyor. Kısa bir mola ile ailelere nefes alma ve kendilerine zaman ayırma imkanı sağlayan Mola Evleri, ebeveynlerin günlük yaşamlarını daha kolay ve verimli hale getirirken, özel çocukların hak ettiği desteği görmesini de sağlıyor. Sabahları evlerinden alınan özel çocukların yemeği ve eğitimi ücretsiz bir şekilde merkezde karşılanırken, gün sonunda çocuklar tekrar evlerine bırakılıyor.

"Aileler çocuklarını güvenle Mola Evi’ne bırakırken, günlük işlerini halledebiliyor"

Özel Eğitim Öğretmeni Nüzhet Taş, Tarsus Mola Evi’nin 2021 yılında hayata geçtiğini belirterek, 60 ayını dolduran özel çocukların Mola Evleri’nde sosyalleşmesini hedeflediklerini kaydetti.

Ailelerin çocuklarını mola evine güven içinde bıraktıklarını dile getiren Taş, "Burada çocuklarımızla zeka oyunları, sosyalleşmelerini sağlayacak etkinlikler, açık hava etkinlikleri gibi aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Temel amacımız, çocuklarımızın birbiriyle kaynaşması. Özel çocukları olan aileler, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir yer bulamıyor ve işlerini halledemiyor. Mola Evi’nin temel amacı; aileler çocuklarını buraya gönül rahatlığıyla bırakırken, bu sürede diğer işlerini yerine getirebilmelerini sağlamak. Mola Evi’nden 60 ayını doldurmuş, öz bakım becerilerini yerine getiren ve iletişim kurabilen tüm özel çocuklar faydalanabilmektedir. Aileler, çocuklarının engelli raporları ile Mola Evi’ne gelerek başvuru yapabilirler" dedi.