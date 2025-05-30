Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi’nin ikinci gününde kadınlarda milli güreşçiler 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi’nin ikinci gününde milli kadınlar mindere çıktı. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Moğol Munkhbat’ı tuşla, Gunbat Byambasuren’i 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hintli Neelam’ı 8-5 öndeyken tuşla yendi. Finalde bağımsız sporcu Natalia Pudova’ya 7-6 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu da, ilk turda Hintli Neha Neha’ya 7-4 mağlup oldu. İkinci turda Moğol Munkhmeg Urjin’i 15-5 teknik üstünlükle, 3’üncülük maçında ise Brezilyalı Ana Luiza Pereira Franca’yı 7-2 mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı.