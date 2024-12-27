Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mobil kuaför ile kırsal mahallelerde yaşayan 7’den 70’e vatandaşa saç kesim ve kişisel bakım hizmeti verilirken, hasta, yaşlı ve engelli bireyler de evlerinde hizmet alıyor. 2024 yılı içerisinde 7 bin 958 vatandaş mobil kuaförden hizmet aldı.

Her hafta merkeze uzak köyleri ziyaret eden mobil kuaför tırı, köy meydanına park ediyor. Kadını erkeği, çocuğu yaşlısı 7’den 70’e tüm vatandaşlara hijyen kuralları içinde saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti veriyor. Kuaför ekibi, yaşlılık, rahatsızlık ya da engeli nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları da evlerinde ziyaret ediyor. Öğrencileri de ihmal etmeyen mobil tır, köy okullarının bahçesine park ederek, çocukların saçını istedikleri gibi tıraş ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mobil Kuaför hizmetinden 1 Ocak 2024 tarihinden buyana bir yıllık süre içerisinde 19 ilçeden 7 bin 958 vatandaş hizmet aldığı, tırın 153 mahallede park ederek vatandaşların kişisel bakımını gerçekleştirdiği bildirildi.