Milli Eğitim Bakanlığı’nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mobil Bilim Merkezi’ni, Millî Mücadele’nin tarihsel rotasına uygun şekilde Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta öğrenci ve öğretmenlerle buluşturuyor. Öğrencilere farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme deneyimi sunan Mobil Bilim Merkezi’nin ilk durağı Samsun oldu.

Mobil Bilim Merkezi, 7-8 Nisan’da Milli Mücadele’nin simgesi olan Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi ve Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Daha sonra Taflan Yalı Ortaokulu’nda öğrenciler Mobil Bilim Merkezi’nde 35 farklı deney seti ve eğitim materyalleriyle farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme imkânı buldu.

Proje ile öğrenciler, bilimsel konuları interaktif bir şekilde öğrenme fırsatına sahip oluyor. Matematik, fizik, biyoloji, astronomi ve coğrafya gibi temel bilim alanları, Mobil Bilim Merkezi’nde yer alan etkileşimli deney setleriyle daha eğlenceli ve öğretici bir hâle geliyor. Uzay terazisi, meteoroloji istasyonu, interaktif topoğrafya haritası ve plazma küresi gibi araçlar, öğrencilerin bilimi eğlenceli bir şekilde öğrenmesine katkı sağlıyor. Deney setleri ziyaretçilere bilimsel konuları uygulamalı keşfetme imkânı sağlarken, öğrencilere de yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sunuyor.

Mobil Bilim Merkezi’nin dikkati çeken özelliklerinden biri de mobil planetaryumu. 180 derece eksende eğitsel filmleri izleme olanağı bulunduran bu özel alan, öğrencilere uzay ve astronomi konularında görsel ve etkileşimli bir deneyim yaşatıyor. Öğrenciler, bu sayede hem uzay hakkında daha fazla bilgi ediniyor hem de bilimsel konulara olan ilgilerini artırma imkânı buluyor.

Mobil Bilim Merkezi, ayrıca 21-25 Nisan arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek Bilim Şenliği’nde de yerini alacak.