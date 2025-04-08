Akıllı lenslerin, göz içine ameliyatla yerleştirilen uzak, orta ve yakın görüşü düzelten çok odaklı (multifokal) lensler olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Serdar İlgüy, "Bu lenslerin kullanıldığı iki özel durum vardır. Birincisi özellikle katarakt ameliyatlarında akıllı lensler sıklıkla tercih edilir ve ameliyat sonrası gözlük ihtiyacını büyük oranda azaltırlar. İkinci olarak miyop, hipermetrop, astigmatı olan ve yakın görmesi bozulan (presbiyopi) 40 yaş üstü kişilerde, gözlüksüz bir görüş sağlamak için kullanılırlar" dedi.

Liv Hospital Samsun Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Opr. Dr. Serdar İlgüy, akıllı lensler hakkında bilgilendirdi. Akıllı lenslerin, göz içine ameliyatla yerleştirilen uzak, orta ve yakın görüşü düzelten çok odaklı (multifokal) lensler olduğunu söyleyen Opr. Dr. İlgüy, "Bu lenslerin kullanıldığı iki özel durum vardır. Birincisi özellikle katarakt ameliyatlarında akıllı lensler sıklıkla tercih edilir ve ameliyat sonrası gözlük ihtiyacını büyük oranda azaltırlar. İkinci olarak miyop, hipermetrop, astigmatı olan ve yakın görmesi bozulan (presbiyopi) 40 yaş üstü kişilerde, gözlüksüz bir görüş sağlamak için kullanılırlar" diye konuştu.

"Akıllı lense uygun bireyler"

Opr. Dr. İlgüy, görme bozukluğu yaşayan kişilerde akıllı lens ameliyatı yapılacaksa öncesinde ayrıntılı anamnez alınması ve detaylı göz muayenesi yapılması gerektiğine dikkat çekerek, akıllı lens ameliyatının uygulanabileceği bireyleri şöyle sıraladı:

"40 yaş üstü yakın görmesi (presbiyopi) bozulan kişiler, katarakt hastaları; katarakt ameliyatı sırasında, gözdeki şeffaflığını kaybetmiş olan lens çıkarılarak yerine akıllı lens takılabilir, yüksek göz numaraları (miyopi, hipermetropi veya astigmatizm) nedeniyle lazer olamayan kişiler."

"Uygun olmayan kişiler"

Akıllı lensler için her gözün uygun olmadığını ve bazı durumlarda akıllı lens ameliyatı yapılamadığını aktaran Opr. Dr. İlgüy, akıllı lens ameliyatı için özellikle uygun olmayan kişileri ise şu şekilde sıraladı:

"Göz tembelliği sebebiyle şaşılığı olanlar, ileri sarı nokta hastalığına sahip kişiler, diyabet hastalığına bağlı retina hasarı olan kişiler, kornea şeklinin ileri derecede bozuk olması (Keratokonus, pellusid marjinal dejenerasyon, kornea distrofileri), kontrol edilemeyen göz tansiyonu olanlar."

"Orta ve uzak mesafe gözlük kullanmadan görülebilir"

Akıllı lens ameliyatının bireye faydalarından bahseden Opr. Dr. İlgüy, "Akıllı lensin çok odaklı tasarımı sebebiyle yakın, orta ve uzak mesafe gözlük kullanmadan görülebilir. Katarakt ameliyatı sırasında takılan bu lensler bir kere uygulanır ve gözde tekrar katarakt problemi oluşmaz. Göz numaraları ameliyat sonrası sabit kalır ve göz numaralarında artış olmaz. Ameliyatla göz içine yerleştirilen lensler ömür boyu göz içinde kalabilir ve değiştirmek gerekmez. Göz içinde olduğu için takıp çıkartmak, zamanla değiştirmek gerekmemektedir" ifadelerine yer verdi.

"Gereksiz işlemlerden kaçınılmalıdır"

Ameliyat öncesi dikkat edilmesi gerekenlere değinen Opr. Dr. İlgüy, "Akıllı lens uygulamalarının katarakt ile beraber olsun veya olmasın bir cerrahi tedavi olduğu unutulmamalıdır. Her cerrahi tedavi gibi çok düşük oranda da olsa komplikasyon riski içerirler. Bu riskler açısından hekimler bireyleri mutlaka bilgilendirmelidirler. Dolayısı ile bireylerin ameliyat ihtiyacı göz hekimi ve hasta arasında detaylıca tartışılmalı ve ona göre belirlenmelidir, gereksiz işlemlerden mutlaka kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.