SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin (MKE) yatırım yapacağı Çarşamba Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti. Vali Tavlı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin Samsun’da üretileceğini söyledi.

Türk savunma sanayiinin milli gücü MKE, Milli Savunma Bakanlığı’na devredilen Çarşamba Şeker Fabrikası’nda 2 milyar TL’lik yatırımla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üretecek. Beraberindeki heyetle üretim yapılacak alanı gezen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Türk savunma sanayiinin milli gücümüz dünya devi MKE, yeni projeleriyle Samsun’da yatırım yapıyor. MKE, Milli Savunma Bakanlığımıza devredilen Çarşamba Şeker Fabrikası’nda 2 milyar TL’lik yatırımla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri yerli imkanlarla üretecek. Faaliyetlerini tarihinden aldığı güç ve milli görev bilinci ile sürdürmekte olan MKE A.Ş. bağımsızlığımızı pekiştirecek ve geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlayacaktır. Bu büyük yatırım, gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılı’na önemli katkılar sağlayan Samsun’umuzun gücüne güç katacaktır. Türk savunma sanayiinin öncülüğünü üstlenmiş olan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., kökleri 15. yüzyıla kadar uzanan ve bu süreç içerisinde değişik isimler altında hizmet vererek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli görevler üstlenen köklü bir kuruluştur ve bugünkü statüsünü 1950 yılında kazanmıştır. MKE A.Ş., sermayesinin tamamı devlete ait, Milli Savunma Bakanlığı’na ilişkilendirilerek faaliyet gösteren bir kamu iktisadi teşekkülüdür" dedi.

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin yurdun değişik bölgelerinde yer alan 11 fabrika ve 2 işletme ile kendi sektöründe Türkiye’nin önder sanayi kuruluşu olduğuna dikkat çeken Tavlı, "Modern teknolojiye dayanan uygulamaları ve yetişmiş insan gücü potansiyeliyle MKE A.Ş.; milli piyade tüfekleri, milli deniz topu, yakın hava savunma sistemi, zırhlı muharebe aracı ve MKE Yavuz obüsünün de aralarında yer aldığı mühimmat grubu, silah grubu, roket grubu, patlayıcı maddeler ve piroteknik ürünler, gaz maskeleri, barutlar, pirinç ve çelik malzemeler kategorilerindeki kaliteli ürünleri Türkiye’de ve bütün dünyada müşterilerin hizmetine sunmaktadır. MKE A.Ş., 2019 yılı itibarıyla Türkiye’nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer yetkililer de yer aldı.