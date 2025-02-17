Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, bindiği halk otobüsünde vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Eğil’den Diyarbakır’a halk otobüsüyle yolculuk yaptı. Seydaoğlu, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet ederek, ulaşım konusundaki taleplerini ve beklentilerini dinledi. Halkın gündelik hayatta karşılaştığı sorunları yerinde gözlemleyerek çözüm üretmek ve hizmetleri daha da iyileştirmek adına önemli geri bildirimler aldıklarını söyleyen Seydaoğlu, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak, onların yanında olmak ve birlikte daha güçlü bir Eğil inşa etmek en büyük önceliğimizdir" dedi.