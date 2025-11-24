Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Öğretmenlerimizin rehberliği gençlerimiz için her zaman en güvenilir pusula olmuştur" dedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli rehberler olduğunu vurguladı. Kalın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin yarınlarını ilim, irfan ve adanmışlıkla inşa eden, gençlerimizin kalplerini sevgi ve özveriyle dolduran değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Bir kalemi eline alıp bir yüreğe dokunan, bir fikri yeşerten her öğretmen, milletimizin hafızasını, vicdanını ve umudunu şekillendirmektedir. Öğretmenlerimizin rehberliği, geleceğe uzanan yolda gençlerimiz için her zaman en güvenilir pusula olmuştur. Bu duygularla Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum."