Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Kamu görevlilerine ve emeklilerine Ocak ayında yüzde 15 oranında refah payı verilmesini beklediklerini söyledi.

Memur-Sen’in 7. Dönem Toplu Sözleşme’de bulunan refah payı talebinin enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil, alım gücünü koruyacak güçlü bir enstrüman olduğunu belirten Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Kamu görevlilerine ve emeklilerine Ocak ayında yüzde 15 oranında refah payı verilmesini beklediklerini söyledi. Miran, toplu sözleşme teklifleri olan yüzde 15’lik ek zammın Ocak ayında uygulanması gerektiğini belirterek “Türkiye’nin Orta Vadeli Programında (OVP) 2025 yılı için yüzde 17,5 olan enflasyon beklentisinin gerçekçi olmadığı, ücretlerin yüzde 13, giderlerin ise yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artacağı gerçeğinden hareketle; az önce ifade ettiğimiz 22 puanlık kayıplarımız telafi edilmeli, memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam Ocak ayında uygulanmalıdır” dedi.

“Gelir vergisi yüzde 15’e sabitlenmeli”

Ekonomik dengelerin sarsıldığı, gelir dağılımında adaletin beklenen seviyeye ulaşmadığı, kur ve yukarı yönlü fiyat etiketlerinin sürekli değiştiği bir süreçte olduklarına işaret eden Miran, Kira fiyatlarının maaşları süpürdüğü, en yüksek enflasyonun pazar-market sepetinde hissedildiği, zorunlu giderlerin gelirleri karşılamadığı bir gerçeklik içerisinde sabit gelirlilerin geçimini sürdürmeye çalıştığını belirtti. Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Memur-Sen olarak; 2024 yılına ilişkin 3’er aylık maaş artışı teklif etmiş, 2024 ve 2025 yılı için yüzde 10 Refah Payı istemiştik. Çünkü biliyoruz ki; enflasyonist ortamda; ‘geçim mücadelesi verenler için uzun bir zaman’ olan 6 ay ya da 1 yıllık aralıklarla artış yapmak, kayıplara göz yummaktır. 2023 Ağustos ayında Kamu İşverenin yüzde 33 olarak öngördüğü 2024 yılı enflasyonu yukarı yönlü güncellendi ve bugün yüzde 47,09 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerine 2024 yılı için yapılan yüzde 25 maaş artışı 2024’te; birinci 6 ayda Mart ayından, ikinci 6 ayda ise Ekim ayından itibaren enflasyona yenik düştü. Refah payı talebimiz dışında gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlendiği adil bir vergi sistemi tesis edilerek, çalışanlar yüksek vergi yükünden kurtarılmasını da talep ediyoruz”