Pamukkale ilçesinde usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan minyatür ve tezhip sanatıyla yapılmış eserlerinin yer aldığı sergi ziyarete açıldı. Serginin açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Pamukkkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve davetliler katıldı.

Sergideki eserler hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, "Hepinizi minyatür ve tezhip sanatına adanmış bu özel sergimizin açılışında ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Bugün burada, köklü bir geçmişe sahip olan geleneksel Türk süsleme sanatlarının inceliklerini ve ruhunu sizlerle paylaşmak üzere bir araya geldik. Minyatür ve tezhip, yüzyıllar boyunca kitap sayfalarını süsleyen, bilgiye ve estetiğe olan saygıyı sanatla buluşturan nadide sanat dallarımızdandır. Bu eserler, yalnızca görsel bir şölen değil; aynı zamanda kültürel hafızamızın, sabrın, zarafetin ve derin bir manevi dünyanın da yansımasıdır. Bu sergide yer alan her bir eser, sanatçısının emeğini, bilgisini ve gönlünü taşıyor. Her fırça darbesinde bir hikâye, her altın yaldızda bir sabır var. Amacımız; bu kadim sanatları günümüzle buluşturmak, yeni nesillere tanıtmak ve gelenekle geleceği estetik bir köprüyle birleştirmek. Başta eser sahipleri olmak üzere, bu serginin gerçekleşmesinde emeği geçen kurumumuz eğitmeni Oğuz ve Mehtap Bayram başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma, kursiyerlerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

34 kursiyerin eserleri var

Sergiye katkı sağlayanlara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım ise "Gerçekten buraya geldiğim zaman ruhum açılıyor. Tüm branşlarda muhteşem eserler görüyorum. Bugün burada eserleri ve emeği olan tüm katılımcıları tebrik ederim. Sanatın- kültürün olduğu yerde insanların hoşgörü de artıyor. Bu nedenle sanat ve kültürü kent genelinde ne kadar yayarsak, toplumunda hoşgörüsünü arttırmış oluyoruz. Bu anlamda başta Pamukkale Halk Eğitimi merkezimiz olmak üzere şehrimizde sanatın kent geneline yayılmasına ve güncel tutulmasına destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ocak ayında açılan ve 34 kursiyerin katıldığı minyatür ve tezhip kursunda 64 eser sanat sevenlerin beğenisine sunuldu. Sergi 18 Nisan Cuma akşamına kadar ziyaret edilebilecek.