Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde mürekkebin beyaz kâğıt üzerinde figürlerle birer harikaya dönüşen minyatür dersleri yoğun ilgiyle devam ediyor. Sanatın yeni ustalarının yetiştiği merkezde, görülmeye değer eserler ortaya çıkıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sanat geleceğine büyük katkı sunan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. SAMEK bünyesinde usta eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, Osmanlı’dan günümüze uzanan zengin minyatür geleneğinin zarif ve detaylı dünyasına adım atılıyor. Merkezde minyatür yalnızca kültürel bir miras olarak yaşatılmakla kalmıyor, aynı zamanda hem geleneksel tekniklerle hem de modern bakış açılarıyla yeniden şekilleniyor, yeniştirilen yeni ustaların elinde geleceğe taşınıyor.

3 yılı aşkın süreden beri Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde eğitimci olan Asiye Yavuz, “Türk minyatür sanatı, kökenlerini Uygur dönemine dayandıran ve metni görselleştirmek için yapılan kitap resimlemeleridir. Minyatür sanatında öğrenciler ilk olarak sabrı öğrenir. Kapsamlı bir eğitim süreci ve çaba gerektiren bu sanat kişisel bir adanmışlık ister” derken Kursiyer Didem Kutlu ise, “Sanatsal yönümü keşfettikten sonra, farklı alanlarda eğitim almaya başladım. Osmanlı tezhip sanatına ilgi duydum ve daha sonra minyatür sanatında bilgi sahibi olabilmek için adım attım. Sanatın her dalının keyifli olduğunu düşünüyorum. Burada, sadece sanata odaklanarak her şeyi dışarıda bırakıyoruz. Bu süreç hem zihnimizi rahatlatıyor hem de el-göz koordinasyonumuzu geliştirmemize yardımcı oluyor” ifadelerine yer verdi.

Üniversite öğrencisi Mertcan Parlak’ta, “İlk olarak ebru sanatıyla tanıştım ve bu alanda amatör olarak ilerledikten sonra minyatür sanatına yöneldim. Minyatür sanatına o kadar hevesliydim ki koşa koşa geldim. Minyatür, büyük bir sabır ve dikkat gerektiren bir sanat dalı. Sanatın başına oturduğumda, içimdeki tüm dertleri kâğıda döktüğümü hissediyorum” şeklinde konuştu.