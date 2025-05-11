Düzce Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi’nde öğrenim gören minik öğrenciler, Anneler Günü nedeniyle annelerine sürpriz hazırladılar. Miniklerin hazırladığı videolar anneleri duygulandırırken, etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Düzce Belediyesi iştiraki olan BELKA İnsan Kaynakları A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Gündüz Bakımevi’nde öğrenim gören 3-6 yaş arası minikler, Anneler Günü nedeniyle öğretmenleriyle birlikte annelerine sürpriz hazırladılar. Minik öğrenciler, ilk olarak anneleri için hazırladıkları şarkıyı koro halinde söylediler. Ardından ise Anneler Günü pastası kesildi. Kutlamalarda miniklerin annelerini anlattıkları sürpriz video ise annelere duygusal anlar yaşattı. Anneler çocuklarının kendileri için söyledikleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadılar.

"Ben evladımı sesinden tanırım" ve "Ben evladımı gözünden tanırım" yarışmalarında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Program minik öğrencilerin anneleri için hazırladığı hediyeleri vermeleriyle sona erdi.