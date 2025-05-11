Samsun’da çiçekçiler ’Anneler Günü’ dolayısıyla geceden mesai yaparak hazırladıkları çiçekleri satışa sundular.

Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi 56’lar mevkisinde çiçekçi dükkanı işleten Serkan Bankoğlu, ’Anneler Günü’ dolayısıyla geceden sabaha kadar mesai yaptıklarını belirterek, bu yıl ’Anneler Günü’ dolayısıyla vatandaşların çiçekleri daha çok tercih ettiğini söyledi. Çiçek fiyatlarının her bütçeye göre yer aldığını hatırlatan Serkan Bankoğlu, "Gülün tanesini 100 lira olarak satışa sunduk. Normal günde de gül yine aynı fiyattı. Kesme çiçek ve saksı çiçekleri ile yapay çiçekler çeşidine göre 250 lira ile bin 500 lira arasında satışa sunduk. Anneler her şeyin en güzeline layık" dedi.