Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ceylanpınar ilçesindeki 3 iş yeri ve 1 ikamete silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 44 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca ile 8 adet havalı tüfek ele geçirildi.