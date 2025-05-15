Erzurum’un Oltu ilçesinde ilçe müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur’an kursları öğrencileri, yıl sonu programıyla izleyenleri duygulandırdı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen etkinlik, Efkan Ala Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kurs öğrencilerinden Ebrar Bülbül, Arif Bektaş, Ayşe Hifa Kartal, Zeynep Sude Coşkun, Yiğit Hamza Altaş, Elif Sare Kurt, Miray Eslem Yarar ve Emre Sancar, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle gönülleri mest etti.

Açılış konuşmasını yapan Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, "İyi bir toplumun temeli, iyi yetişmiş bireylerle mümkündür. İyi bir aile, iyi bir çocukla başlar" diyerek ailelere ve eğitmenlere teşekkür etti. Miniklerin sahnelediği gösteriler, izleyenlerden tam not aldı. Salon girişinde, öğrencilerin yıl boyunca el emeğiyle hazırladığı çalışmalar sergilenerek büyük ilgi gördü Programın sonunda Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve İlçe Tarım Müdürü Temel Aslan tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.