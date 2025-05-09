Ankara Keçiören Belediyesi’ne bağlı Çocuk Gelişim Merkezleri, Evcil Hayvan Parkı’na gezi düzenledi.ANKARA (İGFA) - Çocukların gelişimlerine önemli katkılar sağlayacak gezide eğitmenler çocuklarla Evcil Hayvan Parkı’nı ziyaret etti. Gül Adası, Ata ve Gülücük Çocuk Gelişim Merkezleri’nin ortak düzenlediği geziye 3-6 yaş grubundan 100 öğrenci katıldı. Birbirinden farklı türde, 150’den fazla hayvanın yer aldığı parkta çocuklar doyasıya eğlendi.

Öğretmenlerinin gözetiminde parkı gezen minikler daha önce hiç görmedikleri can dostları canlı olarak görme fırsatı yakaladı. Hayvanları doğal ortamlarında gören çocuklar, heyecanını gizleyemedi. Parkı gezerken bilgi alan minikler sevdikleri hayvanlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.