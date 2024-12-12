Kütahya Şeker Camii 7-10 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, anlamlı bir davranışa imza attı. Öğreticileri Serpil Çam eşliğinde İl Müftülüğünü ziyaret eden minikler, biriktirdikleri harçlıkları Filistin’e yardım amacıyla Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık’a teslim etti.

Müftü Açık, bu duyarlı davranışlarından ötürü öğrencileri ve Kur’an Kursu Öğreticisi Serpil Çam’ı tebrik etti. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, öğrencilerin küçük yaşta sergiledikleri bu örnek davranışın toplum için bir umut kaynağı olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.