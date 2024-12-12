Kartepe Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Şirin Gedikli’nin yazdığı, Ruhi Sarı’nın yönettiği ’Başka Sen Yok Ki’ adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Başrollerinde Emine Ün, Ruhi Sarı, İlker Kalay ve Elif Çelik’in yer aldığı güldürürken düşündüren bu anlamlı oyun izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılan izleyiciler, gösterinin sonunda oyuncuları uzun süre ayakta alkışlayarak beğenilerini sundu.

Sanatın birleştirici gücü

Oyunu hemşehrileri ile birlikte izleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman oyun sonunda sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti ve tiyatro ekibinin başarılı performansları için tebriklerini iletti. Başkan Kocaman, ‘’Tiyatro, hayatı anlamanın ve insana dair duyguları en güzel şekilde paylaşmanın yollarından biridir. Bugün burada bu sahneden bize ulaşan güçlü mesajlar hepimize ilham verdi. Kartepe Belediyesi olarak sanat ve kültür etkinliklerine her zaman destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatın birleştirici gücünü her zaman hissetmek dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.