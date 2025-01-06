Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Borsa İstanbul Fen Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Rukiye Peyzo’nun öncülüğünde anlamlı bir sanat etkinliği gerçekleştirildi.

“Minik Kalpler Büyük Dokunuşlar” adıyla düzenlenen serbest resim çalışması, konteyner kentte yaşayan çocuklar ile Kardelen Anaokulu öğrencilerini bir araya getirdi. Kahta ve Adıyaman temalarını işleyen etkinlikte, çocuklar 6 Şubat depremine dair hissettiklerini resimlerine yansıtarak duygu dolu eserler ortaya koydu. Depremin etkilerini çocukların gözünden yansıtan çalışmalar, anlam derinliği ve görsellikleriyle dikkat çekti.

Etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğretmenler ve veliler de hazır bulundu. Çocukların çalışmaları tek tek incelenirken, öğretmen Rukiye Peyzo ve Kardelen Anaokulu Müdürü Emine Turan’a anlamlı bir projeye imza attıkları için teşekkür edildi.

Etkinlik, çocukların sanatsal yeteneklerini sergilemelerinin yanı sıra, duygularını ifade edebilmeleri ve dayanışma ruhunun pekişmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.