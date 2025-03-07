Geçtiğimiz günlerde motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden minik Çınar Berk, Bozdoğan’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bozdoğan’da 1 Mart Pazar günü meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki Çınar Berk Çiloğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.Ç. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan minik Çınar, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çınar Berk’in cenaze namazı Bozdoğan Çarşı Camii’nde kılındı. Cenaze namazına Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Çınar Berk, Altıntaş Mahallesi Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Çarşı Camii imamı ise cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, "Bizim ona helal edecek hakkımız yoktur, onun bizde hakkı vardır. O bize hakkını helal etsin" diyerek duygusal anlar yaşattı.

Bozdoğan halkı, büyük üzüntüye neden olan bu elim kazada hayatını kaybeden minik Çınar Berk’i gözyaşları içinde uğurladı.