Kütahya Evliya Çelebi İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, unutulmaz bir ziyaret gerçekleştirdi. Okulun yeni seçilen Sınıf Başkanı Elif Sare Nazlı, seçim sürecinde verdiği "Sizi Valiyle görüştüreceğim" sözünü yerine getirerek arkadaşlarını Kütahya Valisi Musa Işın ile buluşturdu.

Seçim kampanyasında büyük vaatlerle rakiplerini geride bırakan Elif Sare Nazlı, zafer konuşmasının ardından verdiği sözü tutmak için harekete geçti. Okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteğiyle, sınıf arkadaşlarıyla birlikte Valilik makamına bir ziyaret düzenledi.

Ziyaret sırasında öğrenciler, Vali Musa Işın’a merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Minik başkan Nazlı, "Sözümün arkasındayım. Ben verdiğim sözleri unutmam" diyerek arkadaşlarının gurur kaynağı oldu.

Vali Musa Işın, küçük misafirlerini büyük bir samimiyetle ağırlayarak onlara devlet yönetimi hakkında eğlenceli bilgiler verdi. Öğrencilere hitap eden Işın, "Aranızdan geleceğin yöneticileri çıkacak, belki bir gün içinizden biri vali olacak" diyerek minik ziyaretçilerine ilham verdi.

Ziyaret, öğrenciler için unutulmaz bir anı olurken, minik başkanın verdiği sözü tutması takdir topladı.