Samsun’un Bafra ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlandığı Kazada 25 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Derbent Barajı kenarında bulunan Vadipark çalışanlarını taşıyan Yusuf Emre A. (25) idaresindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzere yoldan çıkarak 7 metrelik şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazada araçta bulunan Merve Turhal (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Yusuf Emre A., Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K. (25) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.