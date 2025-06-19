Mimarlar Odası Denizli Şubesi, 69 yıllık tarihi spor salonunu yıkmaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesini, "Kent kimliğinde çok önemli bir yeri olan binanın, Denizli’ye sorulmadan ve uzman görüşü alınmadan yıkılmasını üzüntüyle izliyoruz" ifadeleriyle eleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi’nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan ve 69 yıldır Denizli sporuna hizmet veren Merkez Kapalı Spor Salonu için yıkım kararı aldı. Tarihi binanın yıkımına önceki gün, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun ilk kepçeyi vurmasıyla başlandı.

Oda Başkanı Kabel, yıkımına başlanan 69 yıllık spor salonu ile ilgili de Denizli Büyükşehir Belediyesine eleştiri yöneltti. Binanın kentin kültüründe bir yeri olduğunu belirten Kabel, "Bizim burada eleştirdiğimiz nokta proje elde etme yöntemi. Kentte kamuya ayrılmış alanlarda yapılacak her türlü hizmet ve projede kentlinin söz hakkı vardır. Mimarlar Odası bir STK olarak şehir hakkını sonuna kadar savunur. Burada yapılacak yeni bir projede, Mimarlar Odası olarak bu kentte bulunuyorsak, proje elde yöntemlerini büyükşehir ile tartışmak gerekir. Neden? Çünkü ortaya çıkacak eser tüm kentlinindir. Kamuya ait yapılan yarışma yöntemi ya da çağrı yöntemleri ile Denizli’de yaşayan mimarlar proje elde etme sürecine dahil edilebilir. Belediye başkanlarının hızlı olma, bulundukları döneme proje yetiştirme kaygılarını çok iyi anlıyoruz. Yani bu projeler hazırlanıp yıkım aşamasına geçilmesi, Mimarlar Odası olarak eleştireceğimiz temel konulardandır" dedi.

"Denizli’ye sorulmadan adım atılmasını üzüntüyle isliyoruz"

Tarihi bir binanın yıkımıyla ilgili olarak kamuoyu ve bir uzman görüşünün alınmasını gerektiğini savunan yönetim kurulu üyesi Tuğba Acar Panayır ise "Kültürel mirasın ileriye aktarılması çok önemlidir. İleriye aktarma olmazsa kentler kimliklerini kaybeder. Spor salonu 1956’da yapılmış bir cumhuriyet dönemi yapısıdır. Denizli kent kimliğinde ve hafızasında çok önemli bir yeri olan binadır. Dolayısıyla Denizli’ye sorulmadan hele ki bu konuda uzman bir oda örgütü varken, odayla hiçbir şey paylaşılmadan girişimde bulunulmasını üzüntüyle izliyoruz" diye konuştu.