Tavas Belediyesi Yaka Mahallesi İmar Planı iptal kararı, Tavas’ın tüm imar planları hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu ve yeni yol haritasının paylaşıldığı toplantı düzenledi.

Tavas imar planının günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı ve birçok alanda uygulanamaz hale geldiği için, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Tavas için yeni bir yol haritası oluşturmak amacıyla Tavas Belediyesi tarafından toplantı düzenledi. Toplantıya, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi 2’ci Başkanı Ömer Girgin, Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Özlem Kabel, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Denizli Temsilcisi Osman Keysan, TMMOB Denizli Dönem Sekreteri Mehmet Öztürk, mimarlar, İnşaat mühendisleri ve müteahhitler katıldı.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "İlçemizin imar planının günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı ve birçok alanda uygulanamaz hale geldiği gerçeğinden hareketle, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Tavas için yeni bir yol haritası oluşturuyoruz. Oda başkanlarımız sürece dair kıymetli önerilerini sundular ve desteklerini bizlerle paylaştılar. Katılım gösteren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, birlikte daha bayındır bir Tavas için çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.