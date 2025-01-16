Bursa’da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nde sınavlara hazırlanan gençlere başarılar diledi. Yıldırım Belediyesi’nin 2022 yılının sonunda hizmete açtığı Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi, kolay lokasyonu ve alışılagelmişin dışında hizmetleriyle kitapseverlerin uğrak mekânı oldu. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin dışında araştırma yapmak ve kitap okumak için de birçok vatandaşın geldiği kütüphanede 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 202 kişilik çalışma alanı bulunuyor. Gün içinde 2 kez ücretsiz çay ve çorba ikramının yapıldığı kütüphanede okuyucular 6 sayfaya kadar ücretsiz dijital baskı, fotokopi hizmetinden ve kablosuz internetten faydalanıyor. Otomasyon ve akıllı kütüphane sistemi sayesinde katalog tarama ve bilgilendirmenin yapılabildiği kütüphanede ziyaretçilerin vakitten tasarruf edebilmeleri için rezervasyon sistemiyle hizmet veriliyor. 2024 yılında 177 bin 440 kitapseverin ziyaret ettiği Mimar Sinan Uyumayan

Kütüphanesi’ni ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, sınavlara hazırlanan gençlerle sohbet etti ve sınavlarında başarılar diledi.

İlçeye kazandırdıkları kütüphaneler ile geleceğin söz sahibi bireylerini yetiştirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, gençlerin kitaba ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi’nde evlatlarımıza rahat, modern bir ortamda ders çalışma ve araştırma yapma imkânı sunuyoruz” dedi.