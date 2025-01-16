Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Zafer İlkokulunda “Oyuncak Tasarım Atölyesi” kursu çerçevesinde 1. sınıf öğrencileri tarafından tasarlanan ve üretilen el yapımı oyuncakların yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.

Altıntaş Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla Zafer İlkokulunda “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” çerçevesinde 1. sınıf öğrencileri tarafından tasarlanan ve üretilen el yapımı oyuncakların görücüye çıktığı sergi gerçekleştirildi. Sergiyi İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Şube Müdürleri Uğur Alıç ve Serdar Koyuncu İle Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salim Teoman Okuş ve veliler ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Sınıf Öğretmeni Makbule Yıldırım’dan ve okul idarecilerinden süreç hakkında bilgi alan Müdür Özden, sergilenen ürünleri inceleyerek memnuniyetini dile getirdi. Özden, öğrencileri ve öğretmeni tebrik ederek başarılarının devamını diledi.