Son olarak Kızılyıldız’da oynayan 38 yaşındaki Sırp oyuncu Milos Teodosic, basketbolu bıraktığını açıkladı.

Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Sırp basketbolcu Milos Teodosic emeklilik kararı aldı. En son ülkesinin ekibi Kızılyıldız’da forma giyen Teodosic, 38 yaşında aktif basketbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Sırp basketbolcu, bugüne kadar Avrupa’da Olympiakos, CSKA Moskova, Virtus Bologna ve Kızılyıldız takımlarında oynarken, NBA’de de Los Angeles Clippers’ta mücadele etti.

Milos Teodosic, 2016 yılında CSKA Moskova ile THY Euroleague’de, 2022 yılında da Virtus Bologna ile Eurocup’ta şampiyonluk yaşarken, 2010’da ise Olympiakos’ta forma giyerken Euroleague MVP’si (En değerli oyuncu) seçildi.

Teodosic ayrıca Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Olimpiyat Oyunları’nda, 2014 FIBA Dünya Kupası’nda ve 2009 Eurobasket’te gümüş madalya kazandı.