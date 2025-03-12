Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

İstanbul Valiliği tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ve öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve şehitler için dua edildi. Tören İstanbul Valisi Davut Gül ile protokol üyeleri, Ersoy’un kabrine karanfil bırakmasının ardından sona erdi.