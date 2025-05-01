Aydın’ın önemli ziyaret noktalarından olan Milli Park ile ilgili alınan karara göre sabah 06.00-08.00 saatleri arasında yürüyüş maksatlı girişler Ekim ayına kadar kapatıldı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park’ında yangınlara karşı önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, bölge halkının spor amacıyla yaya olarak sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arasında girişi 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı. Kuşadası İlçe İdare Kurulu tarafından alınan karara göre Milli Park’ın ziyaret saatleri 08.00 ile 19.30 olarak belirlenirken, son giriş saati ise 17.30 olarak açıklandı. Yaz sezonu boyunca muhtemel yangın risklerinin azaltılması adınan alınan tedbirler kapsamında alınan kararın ise 1 Mayıs 2025 (bugün) itibariyle uygulamaya konulduğu öğrenildi.