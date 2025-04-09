Aydın’da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, gençlere yol göstermeye devam ederken, Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden ortaokul öğrencileri ekosistemin önemini öğrendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), doğa üzerine bilgilendirmek, doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için gerçekleştirilen doğa eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Yaban hayatı ile uyumlu bir şekilde hazırlanan Doğa Eğitim Merkezi’nde ise öğrenciler ağırlanmaya devam ediyor. Genç bireylere doğanın dilini öğretmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Doğa Eğitim Merkezi’ne gelen öğrenciler ise hem keyifli vakit geçiriyor, hem de eğlenerek doğa ve yaban hayatı ile ilgili bilgiler öğreniyor. Bu kapsamda Sultanhisar Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu öğrencileri Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ağaçlar, bitki türleri ve yaban hayvanlarıyla ilgili bilgilendirilen gençler daha sonra Milli Park içerisinde bulunan Doğa Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette uzman eğitmenler tarafından yaban hayvanları, Aydın’a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında öğrenciler bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Doğa Eğitimi Projesi kapsamında Aydın ili Sultanhisar ilçesi Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu öğrencileri Milli Park Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere eşlik eden personelimiz milli park içerisinde bulunan ağaçlar, bitki türleri ve yaban hayvanlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Milli Park içerisinde bulunan "Doğa Eğitim Merkezi"ni ziyaret eden öğrencilere burada yaban hayvanlarının yaşam alanları ile doğanın insan yaşamı üzerindeki önemi anlatıldı" ifade edildi.